عاجل.. المحكمة تقرر إحضار بوعشرين بالقوة العمومية

قرر القاضي لحسن الطلفي، اليوم الثلاثاء، إحضار الصحافي توفيق بوعشرين بالقوة العمومية، في حالة استمرار رفضه المثول أمام المحكمة.

وقال القاضي إنه “سيتم إرسال عون سلطة للصحافي بوعشرين لإخباره بضرورة الحضور إلى قاعة المحكمة، وفي حالة استمرار رفضه سيتم إحضاره بالقوة العمومية”.

وبعد تأخر دام لأزيد من ساعتين؛ قرر القاضي لحسن الطلفي، في محكمة الإستئناف، قبل لحظات، رفع الجلسة إلى المداولة، بعد أن رفض الصحافي بوعشرين الحضور إلى قاعة المحكمة.

من جهته قدم الوكيل العام للملك، ملتمس للقاضي الطلفي، يطالبه بتطبيق فصول المادة 423، والتي تنص على إحضار المتهم بالقوة العمومية، بعد إنذاره.

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ورفض مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، الحضور إلى جلسة محاكمته اليوم، بعد أن قدم مرافعة ثقيلة بشهادة الجميع، منهم دفاع المطالبات بالحق المدني.

وكان الصحافي توفيق بوعشرين، قد أعلن، الجمعة الماضي، رغبته في انسحاب من انتداب المحكمة، وإعلانه الصمت في جميع الجلسات المقبلة.

وقال بوعشرين، مخاطبا هيأة المحكمة، اليوم الجمعة الماضي، “ألتزم الصمت؛ فلعل لغة الصمت أبلغ من لغة الكلام..، إنها صرخة مظلوم، وموجوع، يشعر بالظلم..”.

وأورد بوعشرين، أن “الصحافة ليس جريمة، أتمنى أن تكون هذه الكلمات في عقل ووجدان محكمتكم”، مبرزا “كنت أرجوا أن يتم بت في المقرر الأممي رفع الاعتقال التعسفي”.