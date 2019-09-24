في تطورات مثيرة عرفتها قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، وبعد تأخر دام لأزيد من ساعتين؛ قرر القاضي لحسن الطرفي، اليوم الثلاثاء، رفع الجلسة إلى المداولة، بعد أن رفض الصحافي بوعشرين الحضور إلى قاعة المحكمة.
وقدم الوكيل العام للملك، ملتمسا للقاضي الطرفي، بتطبيق فصول المادة 423، والتي تنص على إحضار المتهم بالقوة العمومية، بعد إنذاره.
ورفض مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، الحضور إلى جلسة محاكمته اليوم، بعد أن قدم مرافعة ثقيلة قبل أيام.
وكان الصحافي توفيق بوعشرين، أعلن يوم الجمعة الماضي، رغبته في الانسحاب من المحاكمة، وإعلانه الصمت في جميع الجلسات المقبلة.
وقال بوعشرين، مخاطبا هيأة المحكمة، يوم الجمعة الماضي، “ألتزم الصمت؛ فلعل لغة الصمت أبلغ من لغة الكلام..، إنها صرخة مظلوم، وموجوع، يشعر بالظلم..”.
وأورد بوعشرين، أن “الصحافة ليس جريمة، أتمنى أن تكون هذه الكلمات في عقل ووجدان محكمتكم”، مضيفا “كنت أرجو أن يتم البت في المقرر الأممي الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوعشرين يرفض المثول أمام المحكمة.. والنيابة العامة تطالب بإحضاره بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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