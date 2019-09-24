خسر لقبه بطلا لكأس محمد السادس.. البنزرتي يواصل فشله مع النجم الساحلي

فشل التونسي، فوزي البنزرتي مدرب فريق نجم الساحل في قيادة الأخير، إلى الدفاع عن لقبه بطلا لكأس محمد السادس، الذي أحرزه الموسم الماضي، وذلك بعد خسارته اليوم الثلاثاء، في إياب الدور 32 من ضيفه شباب الأردن الأردني، بهدف دون رد.

وسجل الفريق الضيف هدف المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، عن طريق اللاعب خالد محمد، ليتأهل إلى ثمن النهائي، علما أنه فاز ذهابا على الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وغادر بذلك النجم الساحلي الكأس مبكرا، وهو الذي توج بطلا لنسختها الماضية، بعدما تغلب في المواجهة النهائية، التي جرت في الإمارات، على الهلال السعودي بهدفين لهدف.

ولم يقدم البنزرتي الإضافة التي كانت تتوقعها مكونات وجماهير النجم، إذ خسر نهائي كأس تونس أمام الصفاقسي، غشت الماضي، كما بات مهددا بمغادرة دوري أبطال إفريقيا، إثر خسارته في ذهاب الدور الأول أمام أشانتي كوتوكو الغاني بثنائية نظيفة.

وتعاقد نجم الساحل مع البنزرتي، مباشرة بعد تتويجه مع الوداد الرياضي، بالبطولة الاحترافية، الموسم المنصرم، علما أنه قاد الفريق الأحمر لنهائي دوري الأبطال، الذي جمعه بالترجي التونسي.