“مراسلون بلا حدود” تطلق حملة توقيعات من أجل حرية هاجر الريسوني: تنتمي لواحدة من آخر الصحف المستقلة ومحاكمتها ضغط “للمزعجين للسلطة”

أطلقت منظمة “مراسلون بلا حدود” حملة لجمع التوقيعات، من أجل إطلاق سراح الصحافية، هاجر الريسوني، التي ينتظر أن يصدر، يوم الاثنين المقبل، الحكم القضائي في حقها، وحق المتابعين معها على ذمة ذات الملف.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في النداء، الذي أطلقته خلال الأسبوع الجاري، إن هاجر الريسوني صحافية في واحدة من آخر الصحف المستقلة في المغرب، يومية “أخبار اليوم”، معتبرة أن محاكمتها تترجم توظيف القضايا الأخلاقية للضغط على “المزعجين للسلطة”.

وأدانت المنظمة استغلال الحياة الشخصية للصحافيين للمس بسمعتهم، وسمعة المنابر الإعلامية، التي يشتغلون فيها، مشددة على أن المغرب مطالب باحترام المقتضيات الدستورية، التي تنص على ضرورة احترام الحياة الشخصية.

يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت السلطات المغربية بـ”إطلاق سراح هاجر فوراً مع إسقاط التهم”، مشيرة إلى أن “انتهاك حقها في الخصوصية، وتجريم حرية فردية أمران عبثيان، وغير مقبولين أصلا”، وذكرت المنظمة أن هناك “شبهة تصفية الحسابات السياسية”، مضيفة أن “المتهمة صحفية في إحدى أواخر الجرائد المستقلة في البلاد، وتربطها علاقات عائلية مع معارضين بارزين”.