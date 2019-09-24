حرب الطرقات.. 28 شخصا قتلوا في أسبوع واحد

لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2031 آخرون بجروح، إصابات 77 منهم بليغة، في 1526 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 50 ألف و725 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و778 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 36 ألف و947 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و308 ألف و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5466 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7990 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 322 مركبة.