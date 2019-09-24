الحرس المدني الإسباني يوقف مهاجرين غير شرعيين مغاربة…بينهم فتاة وأعمارهم بين 20 و40 سنة!

أوقف الحرس المدني الإسباني، صباح اليوم الثلاثاء، 19 مهاجرا غير شرعي، من المغاربة، كانوا على متن قارب مطاطي.

ونشر الحرس المدني الإسباني، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لعملية توقيف المغاربة الـ19، موضحا أن من بين الموقوفين فتاة، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية، أن تدخل الحرس تم فجر اليوم الثلاثاء، عندما لمحت عناصره قارب يحاول العبور وهو محمل بعدد من المهاجرين، ليتم اعتراضه وتوقيف من هم عليه.

يشار إلى أنه ورغم التشديدات الامنية من الجانبين المغربي والإسباني، إلا أن هجرة المغاربة بطريقة غير شرعية نحو الضفة الأوروبية من المتوسط لا زالت متواصلة، حيث وثق شباب مغاربة قبل أيام رحلتهم على “قوارب الموت” بمقاطع فيديو، كما أطلق نشطاء في الريف حملة للبحث عن أربعة شباب انقطعت آثارهم بعد محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عبر “جيتسكي”.