توقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة بأكثر من 50%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها حول الاستهلاك العالمي للطاقة، بين عامي 2018 و 2050.

وقالت إنها تتوقع نمو الاستهلاك العالمي للطاقة بنحو 50 بالمئة بين عامي في هذه الأعوام، مدفوعا بزيادة الطلب في آسيا.

وقالت الإدارة في بيان إن النمو المتوقع في استهلاك الطاقة عالميا يأتي من دول ليست أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز في المناطق التي يؤدي فيها النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة الطلب، خاصة في آسيا.

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وقدرت أن يزيد استخدام الطاقة في القطاع الصناعي عالميا بأكثر من 30 بالمئة بين 2018 و 2050 مع زيادة استهلاك السلع.

وبحلول 2050، توقعت الإدارة أن يصل استهلاك الطاقة عالميا في القطاع الصناعي إلى حوالي 315 كوادريليون وحدة حرارية.

وقدرت الإدارة أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بأكثر من 40 بالمئة بين 2018 و 2050 ، ليصل إجمالي الاستهلاك حوالي 200 كوادريليون وحدة حرارية بحلول 2050.