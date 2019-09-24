طارت جناسي الغفران..وتميم زوجني للملالي..أنشودة تراثية تعود للسطح مجدداً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:53 مساءً, 24 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
عادت مجدداً عبر وسائل الإعلام الاجتماعي الأنشودة تراثية جميلة تتحدث عن أطفال قطر وسلب جنسيات الغفران منهم، وإصرار النظام القطري على الارتماء في حضن النظام الإيراني وزعيم الاخوان “اردوغان”.
واشتملت الأنشودة على ترسبات ناجمة عن إصرار النظام القطري في التنكر لجيرانه واستمراره في الإساءة لهم ومحاولة تدميرهم عبر تمويل الإرهاب، كما تحكي الأنشودة على أهمية عودة قطر لجيرانها والخلاص من نظام الملالي والعكم العسكري التركي.
واشتملت الأنشودة على كلمات جميلة ذات صدى جميل بدأت بـ”صب يا مطر في الدوحة، وإذا غرقت مسموحة، عودي يا دوحة عودي.. على البر السعودي”.
ورغم عدم معرفة مصدر الأغنية إلا أنها سببت غضباً لدى إعلام النظام القطري الذي حاول التخلص من قوة كلماتها وعباراتها الذي حاول لتمرير الاتهامات حولها.
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