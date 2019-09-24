اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال قاتل الشيخ علي محمود الخطابي في الجانب الايمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مديرية ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد تشكيل فريق عمل مشترك ومن خلال البحث المستمر والتحري وجمع الادلة تمكنت من القاء القبض على المجرم القاتل ( م م ا ) الذي قام بتنفيذ جريمة قتل بحق الشيخ علي محمود الخطابي والد الدكتور سعد الخطابي الذي قتل داخل داره في منطقة حي اليرموك في الجانب الايمن لمدينة الموصل يوم الجمعة الماضي".
واضافت انه "تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وان دافع الجريمة هو من اجل سرقة اموال نقدية، وقد تم توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق ع وسيتم اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لاحالته الى محكمة الجنايات المختصة لينال جزائه العادل"، مشيرا الى انه "تم القبض عليه في منطقة (حي العامل) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
واضافت انه "تم تدوين اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وان دافع الجريمة هو من اجل سرقة اموال نقدية، وقد تم توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ ق ع وسيتم اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه لاحالته الى محكمة الجنايات المختصة لينال جزائه العادل"، مشيرا الى انه "تم القبض عليه في منطقة (حي العامل) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على قاتل الشيخ علي محمود الخطابي في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.