القبض على ضابط ومنتسب استلما رشوة وابتزا مواطناً في الانبار

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة الانبار، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ضابط ومنتسب بعد استلامهم رشوة وابتزاز احد المواطنين.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "من خلال المتابعة المستمرة مع عوائل المتهمين بقضايا المخدرات تأشرت لدينا معلومات عن قيام احد ضباط مكافحة المخدرات في الانبار يدعى الملازم اول ( ح خ ع ب ) والمنتسب ( س ش ح ) بمساومة عائلة المتهم الموقوف ( ش م أ ) عن قضية ضبط حبوب مخدرة وطلب منهم مبلغ مقداره ( ١١٥٠٠ ) $ احدى عشر وخمسمائة الف دولار".
وأضافت أنه "تم تنظيم اوراق تحقيقية وإصدار امر قبض بحق الملازم اول ( ح خ ع ب ) والمنتسب ( س ش ح ) وفق المادة ٣٠٧ ق ع"، مبينة أنه "تم تنفيذ أمر القبض وتدوين إفادتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وكذلك تدوين افادة الشهود وصدقت قضائياً".
وأشارت المديرية، إلى أن "المتهمين رهن التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم الى المحاكم المختصة".
وأضافت أنه "تم تنظيم اوراق تحقيقية وإصدار امر قبض بحق الملازم اول ( ح خ ع ب ) والمنتسب ( س ش ح ) وفق المادة ٣٠٧ ق ع"، مبينة أنه "تم تنفيذ أمر القبض وتدوين إفادتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وكذلك تدوين افادة الشهود وصدقت قضائياً".
وأشارت المديرية، إلى أن "المتهمين رهن التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم الى المحاكم المختصة".
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