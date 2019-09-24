عبد المهدي يزور السعودية غداً

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الاخير سيتوجه يوم غد الاربعاء الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في المملكة.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء سيجري يوم غد الاربعاء زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان".
واضاف المكتب، أن "الزيارة تاتي لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".
واضاف المكتب، أن "الزيارة تاتي لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة، وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".
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