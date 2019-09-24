مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس في البلاد.
وأضاف أن "رئيس الوزراء تحدّث في بداية الجلسة عن آخر التطورات وقدّم ايجازا عن نتائج زيارة الصين" .
وأوضح البيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس، فيما قرر أيضاً الموافقة على بيع المواد المشطوبة اصولياً العائدة الى الجهاز المركزي للإحصاء بدون مزايدة علنية".
وتابع، أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النُظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، فيما وافق على توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن لحماية منتج أكياس بلاستيكية للنفايات" .
وأشار البيان، إلى أن "المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 ".
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