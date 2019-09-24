وزير النقل يوعز بتشكيل فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء خط سككي من منفذ بدرة

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، أن وزيرها عبد الله لعيبي اوعز بتشكيل فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء خط سككي من منفذ بدرة وربطه بشكل مباشر بشبكة خطوط السكة العراقية الحالية والمستقبلية. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ما أن وصل بغداد قادماً من الصين، وزير النقل يعقد اجتماعاً موسعاً مع ادارة السكك الحديد في المحطة العالمية ويوعز بتشكيل فريق عمل لزيارة محافطة واسط بناءً على طلب محافظها لدراسة إمكانية إنشاء خط سككي من منفذ بدره على الحدود الايرانية العراقية وربطه بشكل مباشر بشبكة خطوط السكة العراقية الحالية والمستقبلية لتفعيل عملية نقل الزائرين".



وأكد وزير النقل بحسب البيان، "أهمية إعداد المخططات اللازمة لاستملاك الأراضي للمشاريع الاستراتيجية وكذلك الاهتمام الخاص بمد خط سكة بصرة فاو والمباشرة بإعداد خطة الاستثمارية لعام 2020 من الان"، مشيراً الى "وجود الدعم اللازم من قبل الحكومة والوزارة لزيادة التخصيصات المالية لتنفيذ مشاريع السكك".

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