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الكعبي يدعو لتفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت

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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، إلى تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت.
وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب والوفد النيابي المشارك في اجتماع رؤساء برلمانات اورآسيا التقى، اليوم، رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق معه، على هامش فعاليات اجتماع رؤساء برلمانات دول اور اسيا المنعقد في كازاخستان للفترة من 23 - 24 أيلول الجاري".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الكويتي وسبل دعمها وتعميقها بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".

ودعا الكعبي خلال اللقاء، إلى "ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر اعادة إعمار العراق الذي انعقد في دولة الكويت مطلع العام السابق، ودراسة المعوقات التي تقف دون تنفيذها"، مبيناً "أهمية الخروج من الاجتماع المنعقد في كازخستان بتوصيات منتجة من شأنها وضع المعالجات المناسبة لجميع التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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