الكعبي يدعو لتفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، إلى تفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الكويتي وسبل دعمها وتعميقها بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".
ودعا الكعبي خلال اللقاء، إلى "ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر اعادة إعمار العراق الذي انعقد في دولة الكويت مطلع العام السابق، ودراسة المعوقات التي تقف دون تنفيذها"، مبيناً "أهمية الخروج من الاجتماع المنعقد في كازخستان بتوصيات منتجة من شأنها وضع المعالجات المناسبة لجميع التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم".
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