مقتل شخص في عملية طعن بمحطة مترو بلندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شرطة النقل البريطانية، الثلاثاء، عن مصرع رجل في محطة مترو هيلينجدون، غرب لندن، بعد طعنه حتى الموت، وفقاً لتقارير محلية.
واستُدعيت الشرطة إلى المحطة بعد الإبلاغ عن اعتداء خطير على رصيف المحطة قبيل الرابعة عصراً.
وحاول عمال الطوارئ إسعاف الرجل الذي كان يعاني جروحاً خطيرة، ولكن الرجل أُعلنت وفاته في موقع الحادث.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الرجل كان متورطاً في مشاجرة قبل تعرضه للطعن.
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