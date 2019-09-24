البنتاجون: إجماع أوروبي على مسؤولية إيران عن "هجمات أرامكو"

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن هناك إجماعا أوروبيا على مسؤولية إيران عن "هجمات أرامكو".

وقال إسبر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نتوقع من دول العالم دعوة إيران لوقف سلوكها المزعزع للاستقرار وتقديم الدعم لحلفائنا في منطقة الشرق الأوسط".

كان ترامب قال، الثلاثاء، إن النظام الإيراني وراء الحروب في سوريا واليمن، لافتا إلى أن له سجلا حافلا من الاعتداءات.

وأضاف ترامب، خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده أصبحت أقوى دولة بالعالم، معربا عن أمله في "ألا نستخدم قوتنا ضد آخرين".

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وأوضح أن النظام القمعي في طهران يرفض السلام، لافتا إلى أن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة النووية التي بدد موارد بلاده بحثا عنها.

وأشار ترامب إلى أن الشعب الإيراني يستحق نظاما يحسن من أوضاعه ولا ينهب موارده.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.