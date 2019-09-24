السعودية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن بلاده حريصة على تفادي الحرب بأي ثمن لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران.

وقال الجبير، في تصريحات خلال جلسة حوارية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحقق في مصدر الهجمات على معملي أرامكو ونبحث مع حلفائنا الخطوات المقبلة".





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وأضاف: "نتفق مع الولايات المتحدة على عدم حصول إيران على سلاح نووي بأي ثمن".

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن "الاتفاق النووي الإيراني كان اتفاقًا ضعيفًا ويجب تعديله".

وحول الأزمة اليمنية أوضح الجبير أن "الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية باليمن وخالفوا كل الاتفاقات التي أبرموها".