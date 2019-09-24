ملك الأردن: إقامة دولتين الحل الحقيقي الوحيد للقضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إن الاستقرار الإقليمي يدفع ثمن عدم حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد العاهل الأردني، خلال كلمته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية.
وأوضح الملك عبدالله الثاني أن الفترة الراهنة يشهد فيها العالم أكبر عدد من حالات النزوح واللجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على أهمية دور العمل الجماعي في مواجهة التطرف الذي يقضي على آمال الشعوب.
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