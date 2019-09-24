سلطات أردوغان تعتقل 110 أشخاص بينهم 70 عسكريا

أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 110 أشخاص من بينهم 70 عسكريا، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الموالية للنظام، الثلاثاء، فقد شملت قرارات الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة 20 عسكريا بقيادة القوات البحرية وخفر السواحل، بينهم 7 ما زالوا بالخدمة حاليا.

كما شملت قرارات الاعتقال 50 عسكريا بقيادة القوات البرية، من بينهم 26 ما زالوا بالخدمة.

وقالت النيابة إن "العناصر المطلوبة تواصلت مع قيادات من حركة غولن من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر الهواتف العمومية الذي تستخدمه الحركة بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل الجيش".

قرارات الاعتقال شملت كذلك 40 موظفا حكوميا يتهمهم نظام أردوغان بتسريب امتحانات الالتحاق بإحدى الوظائف في جهاز الشرطة، لصالح عناصر جماعة غولن.

ويزعم الرئيس أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

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وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وأمس الإثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن أن عددا من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.