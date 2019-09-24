ممثل خامنئي يعترف: إيران أرسلت الطائرات الدرون إلى السعودية

جدة - عمرو شويل متابعات - إيران

اعترف أحمد علم الهدى إمام جامع مشهد إيران، وممثل خامنئي في محافظة خراسان، بأن إيران اليوم أصبحت تشمل الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، أنصار الله في اليمن المليشيا الحوثية، والجبهة الوطنية في سرويا، الجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين.

وأضاف ممثل خامنئي، في آخر خطبة له نقلتها وسائل إعلام إيرانية “أليس جنوب لبنان هو إيران، أليس حزب الله هو إيران، طائرات الدرون اليمنية التي تسببت بأضرار كهذه للسعودية إيرانية، تقولون إن طائرات الدرون أتت من الشمال وليس من الجنوب، الشمال والجنوب واحد ليس فرق بينهما إيران هي الاثنان”.

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ودفعت إيران في عدد من المناسبات بعدم صحة الاتهامات التي أكدت في وقت سابق ضلوعها في الهجوم على حقلي نفط بقيق وخريص التابعين لشركة أرامكو السعودية.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، إن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن.

وأضاف هوك في حديث لسكاي نيوز إن الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت نفطية سعودية استندت إلى معلومات استخباراتية

وأشار هوك إلى أن تعزيز الوجود العسكري في الخليج ساهم في ردع إيران وأن بلاده ستواصل سياسة العقوبات ضد طهران.