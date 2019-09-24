الان تتابع عاجل .. رئيس الوزراء العراقي يزور المملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 35 دقيقة - 8:44 م, 24 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي سيجري غدا زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية

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