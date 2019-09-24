التحالف: إجراءات رادعة لتحييد وتدمير صواريخ الحوثي وحماية المدنيين بالداخل اليمني

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

الحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” بتاريخ (24 سبتمبر 2019م ) عن إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخ بالستي من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان ) باستخدام الأعيان المدنية ، وسقوطه بمحافظة (صعدة) .

فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م ) صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح “المالكي”، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.