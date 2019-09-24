الان تتابع براين هوك: الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:41 م, 24 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، إن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن

وأضاف هوك في حديث لسكاي نيوز إن الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت نفطية سعودية استندت إلى معلومات استخباراتية

وأشار هوك إلى أن تعزيز الوجود العسكري في الخليج ساهم في ردع إيران وأن بلاده ستواصل سياسة العقوبات ضد طهران.

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