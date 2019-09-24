الان تتابع المؤبد للمتهم بخطف طائرة مصر للطيران في مارس من عام 2016 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365 قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لمختطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب إلي قبرص. تعود القضية إلى أواخر مارس من عام 2016، عندما اختطف سيف الدين مصطفى، طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص، بعدما هدد طاقم الطائرة بتفجيرها، زاعمًا ارتدائه حزامًا ناسفًا وهميًا أسفل ملابسه لإجبارهم على تغيير مسار الطائرة، وبالفعل هبطت الطائرة في مطار لارناكا بالعاصمة القبرصية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد للمتهم بخطف طائرة مصر للطيران في مارس من عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.