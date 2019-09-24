عاجل.. نائب الرئيس الأمريكي السابق يطالب بعزل ترامب والسبب ؟

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

جو بايدن

كتب الخليج 365

ذكرت الحملة الانتخابية لجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، أنه سيدعو لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيق بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

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وكان ترامب، اعتبر في وقت سابق، اليوم، اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديموقراطي جو بايدن أمرا "سخيفا"، وقال ترامب ردا على سؤال حول الضغوط المتنامية في صفوف المعارضة الديموقراطية لبدء إجراءات لإقالته "اعتبر أنه أمر سخيف".

وأعلن ترامب، لدى دخوله مبنى الأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل دقائق من إلقائه خطابه أن "الديموقراطيين لا يعرفون كيف سيتمكنون من وقفي" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020 عندما سيحاول الفوز بولاية ثانية، مضيفا: "السبيل الوحيد بالنسبة اليهم هو المحاولة من خلال إجراءات إقالة. وهذا الأمر لم يحصل مع رئيس من قبل أنه أمر سخيف".

ونفى الرئيس الأمريكي، مجددا أن يكون حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق حول أسرة بايدن باستخدام مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا كوسيلة ضغط. وهذا التهديد المفترض في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة أذ تشتبه المعارضة في أن يكون ترامب استغل موقعه ليدفع بمسؤول أجنبي على التحرك لمصلحته الشخصية.

وأقر ترامب علنا بأنه ذكر المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية جو بايدن ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لانتاج الغاز اعتبارا من 2014 ، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي هذا الصيف، وهذا الصيف أبلغ عنصر في الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، المسؤول عنه بهذه المحادثة الهاتفية.