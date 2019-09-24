الرئيس المصري يسلط الضوء على خطوات بلاده في التصدي للإرهاب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الرئيس المصري

كتب متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن لبلاده تجربة وطنية رائدة في النهوض بالمجتمع على نحو شامل والتصدي للتنظيمات الإرهابية، مطالبا بضرورة محاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح.



وأضاف السيسي، خلال كلمته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم في الوقت الراهن يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

وسلط الرئيس المصري الضوء على خطوات بلاده في التصدي للإرهاب، وتأسيس آلية جديدة لإعادة الإعمار وبناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات.

وطالب السيسي خلال كلمته بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما نوَّه بضرورة الحل السياسي في سوريا الذي بات ضرورة ملحة من أجل الاستقرار في المنطقة.

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وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الرئيس المصري على ضرورة التوصل لحل عادل يفضي إلى قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس.

كما طالب السيسي بأهمية وقف التدخلات الإقليمية من دول غير عربية في اليمن.

وفيما يخص القارة الأفريقية، طالب الرئيس المصري بضرورة العمل من أجل إزالة الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا، مشددا على ضرورة إعلاء قيم التسامح وتجديد الخطاب الديني.

وشدد السيسي على أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، مؤكدا أنها مسألة حياة وقضية وجود، وتابع قائلا: "إثيوبيا شرعت في بناء سد النهضة ولم تراعِ عدم الإضرار بدول المصب ومنها مصر".

وأضاف الرئيس المصري أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة لا يفضي إلا إلى عدم الاستقرار.