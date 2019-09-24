أبو فاخر الخطيب الأمين العام المساعد لحركة فتح الإنتفاضة

كتب الخليج 365

وأكد الخطيب لـ"الخليج 365"، أن الكيان الصهيوني بالنسبه للولايات المتحدة ثكنتها المتقدمه ويهمها امنها واستقرارها. لذلك تزودها بكل انواع الاسلحه لضمان تفوقها

وأضاف الأمين العام المساعد لحركة فتح الإنتفاضة، أن هناك صفقه القرن ليس فيها دولة فلسطينية، وإنما مجرد سكان يقيمون على أرض اسرائيل، و الان اداره ترامب تتصرف بغطرسه مستغله الواقع العربي الرسمي، و ولم تعد تلقي بالًا لهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام المساعد لفتح الإنتفاضة لـ"اليمن العربي": صفقة القرن لايوجد بها دولة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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