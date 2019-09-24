الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

براين هوك

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن ترامب قدم خطابا قويا أمام الجمعية العامة وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران.



وأضاف هوك أن الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت نفطية سعودية استندت إلى معلومات استخبارية.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو جاءت من الشمال وليس من اليمن.

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وتابع هوك: تعزيز وجودنا العسكري في الخليج ساهم في ردع إيران.

ولفت هوك إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الأمريكية سياسة العقوبات ضد طهران.

وأشار هوك إلى أن الرئيس ترامب سيبقي باب الحوار مفتوحا مع إيران.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن النظام الإيراني سعى إلى تعزيز عنفه للهروب من العقوبات وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية.

وأضاف، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019: علينا أن نمنع #إيران من الحصول على سلاح نووي لذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.