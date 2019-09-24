بيزلي: السعودية الرابعة عالميا في تمويل العمل الإنساني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك

استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في نيويورك أمس، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بينهما في مجال الأمن الغذائي وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي في مختلف دول العالم.

وناقش الجانبان البرامج المشتركة بينهما في اليمن وسوريا، باحثين آلية الدعم المثلى لرفع معاناة الشعوب المحتاجة.

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وأكد بيزلي دور المملكة الريادي في العمل الإنساني، وأنها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في تمويل العمل الإنساني الذي تميز بالحيادية وعدم ربطه بأجندة سياسية، مشيدا بقوة الشراكة التي تجمع البرنامج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

والتقى الربيعة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، واستعرض ما قدمه المركز للدول المحتاجة في العالم، خصوصا اليمن.

كما جرت خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية، وكيفية إيصال المساعدات لمستحقيها، إضافة إلى التشاور حول عمليات التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

ونوه لوكوك بما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المنكوبة في العالم متطلعا لاستمرار الشراكة المميزة والتنسيق بين الجانبين لخدمة العمل الإنساني في العالم.