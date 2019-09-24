165 ألفا تلقوا خدمات طبية سعودية في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس عن تقديم خدمات طبية لأكثر من 165000 فرد في اليمن عبر العيادات الطبية التغذوية، خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019م بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

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على صعيد متصل، تمكن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواجد في جمهورية موريتانيا الإسلامية أمس الاثنين، من إجراء 17 عملية قسطرة تداخلية، و5 جراحات قلب مفتوح ناجحة في ثالث أيام الحملة الطبية للمركز لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لمرضى القلب البالغين، بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي التي يجري تنفيذها في مقر المركز الوطني لأمراض القلب بالعاصمة نواكشوط.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة حملات طبية يقوم بها المركز لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجا ببلدان عديدة حول العالم وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

خدمات العيادة التغذوية باليمن: