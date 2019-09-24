حملة اعتقالات ونهب حوثية في إب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران شن حملة اعتقالات وقتل لأبناء مديرية النادرة بمحافظة إب، ونهب أراضي وممتلكات المواطنين في محافظة إب، في ظل فوضى كبيرة تعيشها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيات.

واشتكى مواطنون من عمليات سطو ونهب لأراضيهم في جبل زيدان بخط الثلاثين القريبة من جبل المورم جنوب غرب مدينة إب، تقوم بها قيادات حوثية كبيرة. وقال المواطنون إن قيادات حوثية عليا تمارس عملية استغلال لمناصبها ولقوة السلاح لنهب ممتلكات وأراضي المواطنين عبر عصابات حوثية ومافيا.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وقوف الأمم المتحدة إلى جانب اليمن ودعم الحكومة الشرعية والالتزام بأمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

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وشدد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعم الأمم المتحدة لجهود تحقيق السلام والتزامها التام بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، وفقا لوكالة سبأ، وأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ضرورة إحراز تقدم ملموس في اتفاق الحديدة، ولا سيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمني والإداري، منوها إلى أن تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط في أي مشاورات سلام قادمة.

وأوضح الوزير أنه من المهم التركيز على التصدي لخطر المشروع الإيراني التوسعي في اليمن المتمثل بالانقلاب الحوثي على الدولة، معبرا عن أسفة لما وصلت إليه الأحداث في الجنوب بسبب انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي وأكد الحضرمي إدانة اليمن الشديدة للهجوم الإرهاب على معملي أرامكو في بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية الذي لا يمثل اعتداء على المملكة العربية السعودية فحسب، بل على المنطقة ومصادر الطاقة في العالم أيضا. منوها إلى أن هذا الهجوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك الارتهان الواضح والتبعية الفاضحة للميليشيات الحوثية للنظام الإيراني المارق.

وأشار إلى أن الحوثيين أثبتوا أنهم أداة إيرانية لزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة. مؤكدا وقوف اليمن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها الحيوية.

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