ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: طهران مسؤولة عن هجوم أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

دعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا النظام الإيراني إلى وقف استفزازه للعالم، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأول إن طهران تتحمل المسؤولية عن الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو هذا الشهر.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيانها «من الواضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. لا يوجد تفسير معقول آخر. نحن نؤيد التحقيقات الجارية للتوصل إلى مزيد من التفاصيل».

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وناشدت الدول الثلاث في البيان إيران بـ «الامتناع عن مزيد من الاستفزاز»، وشددت على «التزامها المستمر» بالاتفاقية النووية متعددة الجنسيات لعام 2015 مع إيران.

ويأتي البيان في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألقى خطابا في الجمعية العمومية مساء أمس، فيما يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن امتنانه لكل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بعد أن أصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا يفيد بأن إيران «تتحمل المسؤولية» عن الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية.

وكتب بومبيو على تويتر «الولايات المتحدة تشكر أصدقاءنا المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على إشارتهم الواضحة إلى مسؤولية إيران وحدها عن عمل الحرب ضد السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم»، وأضاف «سيعزز هذا الدبلوماسية وقضية السلام، نحث كل دولة على الانضمام إلى هذه الإدانة لأعمال إيران».