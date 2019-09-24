جونسون يدعو لاتفاق نووي جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، معربا عن أمله في أن يتفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن اتفاق جديد.

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وقال جونسون في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية «دعونا نبرم اتفاقا أفضل»، وأضاف «أعتقد أن هناك شخصا بإمكانه إبرام اتفاق أفضل، وهو رئيس الولايات المتحدة، آمل أن يكون هناك اتفاق يبرمه ترمب».

وبشأن الهجوم على شركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي، قال جونسون «نحن متأكدون عمليا من أنه من إيران».

يشار إلى أن لندن احتفظت حتى الآن بدعمها للاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.