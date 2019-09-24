تقرير خطير يكشف تورط داعش في مظاهرات 20 سبتمبر ودعم محمد على بـ 20 % من هاشتاج ميدان التحرير لضرب استقرار الدولة



أحمد أبوعقيل

كشف تقرير حديث لقناة "أكسترا نيوز" أن 20 % من تغريدات هاشتاج ميدان التحرير، قامت من خلال حسابات تنظيم داعش الإرهابى وأخرى مزيفة، فى محاولات عديدة تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية من خلال كتائبها الإلكترونية، لضرب استقرار الدولة المصرية وبث حالة من الفوضى.

وأفاد التقرير، أن الجماعة الإرهابية فشلت فى خداع الشعب المصرى عبر فيديوهات مفبركة، لبث سمومها على مواقع التواصل الاجتماعى، عبر تدشين الآلاف من الحسابات المزيفة، والذى كشف عنه الصحفى السعودى طراد الأسمرى، عن ما يعرف بحرب الحسابات الوهمية التى تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة.

عمرو أديب يفضح كذبهم

فضح الإعلامى عمرو أديب، قناة الجزيرة القطرية، بسبب عرضها صورة واحدة للدعوات المزيفة للتظاهر على الهواء، وادعت أنهما صورتين مختلفتين لمكانين وهما "ميدان التحرير والمنصورة".

ويتضح فى الصورة المزيفة التى عرضتها قناة الجزيرة القطرية، كذبها وافتراءها وعملها الدؤوب لزعزعة استقرار الدولة المصرية بدون وجه حق.

وعلق عمرو أديب على الصورة التى عرضتها الجزيرة، قائلا: "نفس المكان مرة يقولوا عليه ميدان التحرير ومرة يقولوا عليه المنصورة، نفس المبنى موجود فى التحرير وفى المنصورة يا ربى؟! إنما هتطلع ناس تشير وتقولك الحق، وحتى يا جماعة لو فيه مظاهرة مش دى القضية، القضية لازم تفهموا فيه إيه وإيه الحكاية".

وعرضت القناة أيضًا مشاهد أخرى لمكان آخر، وكتبت عليه عنوانين مختلفين، في "الإسكندرية والسويس"، لتضليل المواطنين بالباطل، حول المظاهرات المزعومة.

وأوضح التقرير، الصادر عن اكسترا نيوز ظهور العديد من الحسابات الوهمية المزيفة التى كانت تسعى إلى تخريب الوطن، ومنها حساب لم يغرد على تويتر إلا تغريديتان فقط، قبل 10 سنوات فى فبراير 2009، وتغريده أخرى فى العام الحالى 2019.

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واستطرد التقرير، أن حسابات تنظيم داعش اسهمت بنسبة 20% من تغريدات هاشتاج ميدان التحرير فى 21 سبتمبر وساعدت فى رفعة للترند، وتمتلك داعش مئات آلاف من الحسابات بتواريخ قديمة.

اعترافات الجزيرة بالفبركة

وفى إحدى فقراتها الإخبارية أكدت القناة، التى تسعى بشدة فى كل وقت لبث الشائعات والأكاذيب عن مصر، أنها سقطت فى فخ التضليل، ونشرت فيديو قديم لاحتفالات الجمهور المصرى بالفوز على زيمبابوى فى كأس الأمم الأفريقية الماضية على أنه مظاهرات مناهضة للدولة بميدان التحرير.

كما اعترفت القناة أيضًا أنها نشرت فيديو قديم مفبرك، يظهر أعداد كبيرة فى الشوراع، ولكن تم تركيب صوت عليه يحمل هتافات مسيئة للدولة المصرية، على أنه لمظاهرات الأمس.

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فضيحة جديدة لصفحات اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تدعم المقاول محمد على الذى قام بنشر فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأى العام .

وقامت اللجان الاليكترونية بادخال اصوات متظاهرين على الفيديو الذى احتوت مشاهده على تظاهرة بالنهار.

كما نشر اللجان الالكترونية للإرهابية صورا قديمة لمظاهرات يناير و30 يوينو وكتب احد مستخدمى موقع التواصل : يا جماعة حد يبلغهم ان البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب .. فى اشارة منه ان اللجان فشلت فى حشد المصريين فى الشوارع.

فيما كتب احد المستخدمين: تصحيح: تأكد لنا تركيب الصوت على المقطع السابق لذلك تم إلغاء التغريدة. تقبلوا الاعتذار.

وقال اخر: بيعترفوا ان المصريين مش عايزين ينزلو.

بس مفيش مشكلة ممكن تنزلوا اللجان الالكترونية، والحسابات الوهمية والذباب الالكتروني بتاع عزمي بشارة.

وكتب اخر: فضيحة صفحات لجان محمد على عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه ع الناس افضحوووه