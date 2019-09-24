أبو الحسن: أجزنا مشروع إنشاء نفق بيروت البقاع وسنسعى لتحقيقه

أوضح عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا اليوم أجزنا كمجلس للحكومة العمل على إنشاء نفق لطريق ​بيروت​ ​البقاع​ وأكدنا في الجلسة على أهمية تحقيق مطلبنا لجهة ان يشمل المشروع الطريق السريع ليمر بمحاذاة المنطقة الممتدة بين المتن الجنوبي و​المتن الشمالي​ مع توفير كافة الشروط البيئية، إنه مشروع حيوي لا بد أن يتحقق وسنسعى لتحقيقه".

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