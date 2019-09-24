اجتماع فلسطيني ناقش اقرار رؤيا فلسطينية موحدة حول الوضع الفلسطيني في لبنان

عقد في سفارة دولة ​فلسطين​ اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع لهيئة العمل الفلسطيني المشترك بحضور امين سر هيئة العمل الفلسطيني المشترك امين سر ​حركة فتح​ وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ​فتحي ابو العردات​ واللجنة القانونية الخاصة بمتابعة اجراءات ​وزارة العمل​ اللبنانية بحق العمال وارباب العمل الفلسطينيين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الفلسطينية في لبنان من كافة المناحي الانسانية والاجتماعية والقانونية، وضرورة معالجة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة للاجئين الفلسطينيين انطلاقاً من مبدأ الأخوة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. وتم التأكيد على ان الفلسطيني في لبنان يرفض ​التوطين​ والتهجير ويحمل صفة اللاجئ الى حين عودته الى وطنه فلسطين

ودعا المجتمعون الى دعم تجديد التفويض الممنوح للاونروا والتمسك بدورها ومسؤولياتها تجاه ​اللاجئين الفلسطينيين​، وقرروا مجموعة نشاطات وتحركات دعماً للتجديد للاونروا من خلال المؤتمر الدولي المنعقد يوم الجمعة القادم بتاريخ 27-9-2019.

كما أكد المجتمعون على أهمية موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالثوابت الوطنية الفلسطينية ورفض ​صفقة القرن​ المشؤومة، والتأكيد على حق تقرير المصير وإقامة ​الدولة الفلسطينية​ وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وحيا المجتمعون نضال ​الشعب الفلسطيني​ في الوطن والشتات ووجهوا التحية للشهداء والأسرى والمعتقلين في اضرابهم وتصديهم لسياسات الاحتلال العدوانية.