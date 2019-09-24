اليونيفيل: الوضع مستقر والجميع يكرر التزامه بوقف الأعمال العدائية

وصف الناطق الرسمي باسم "​اليونيفيل​" أندريا تننتي الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل" بالهادئ والمستقر، موضحًا أن "الوضع هناك عاد الى طبيعته".

وأكّد في تصريح في مقر عام القوة الدولية في ​الناقورة​ أنه "على الرغم من الأحداث التي حصلت مؤخرًا، فالوضع الحالي مستقر وكاد أن يؤدي الى أمور كييرة ويهدد وقف الأعمال العدائية، كما انه خرق للقرار الدولي 1701"، مضيفًا أن "القائد العام لليونيفيل ​اللواء​ ستيفانو دل كول باشر بأسرع وقت الاتصال بالأطراف كافة لضبط النفس، حيث تمت إعادة الوضع الى ما كان عليه من هدوء واستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل"، لافتا الى "الدور المهم لآلية التنسيق والارتباط القائمة بين اليونيفيل والأطراف، حيث كان لها الدور المهم في إعادة الهدوء الى المنطقة وضمان الاستقرار".

وأشار الى أن "هذه الآلية مستمرة مع ​الجيش اللبناني​ ومعززة أكثر، وأن اليونيفيل تستمر في نشاطها وتقيم دوريات يوميا بحرا وبراً وجوا، وتعمل بشكل وثيق مع ​القوات المسلحة​ اللبنانية"، مبينًا أن "خلال زيارة قائد الجيش للقطاعين الغربي والشرقي أكد العلاقة المتينة والقوية بين اليونيفيل والجيش اللبناني".

ولفت الى أن "الجهات المهنية كررت تأكيدها التزام وقف الأعمال العدائية، وليس من أحد لديه الرغبة في التصعيد"، مضيفًا "أننا نعمل مع الجهات وهم يكررون دائما التزام وقف الأعمال العدائية".

