ماكرون: فرنسا تجدد التزامها دعم لبنان بمختلف المجالات وتنتظر الإصلاحات

لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، تعليقًا على المحادثات الّتي أجراها مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ​نيويورك​، إلى أنّ "المحادثات كانت جيّدة جدًّا".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا ننتظر الإصلاحات المرتقبّة، وفرنسا تجدد التزامها دعم لبنان في مختلف المجالات".