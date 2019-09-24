لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على المحادثات الّتي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنّ "المحادثات كانت جيّدة جدًّا".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا ننتظر الإصلاحات المرتقبّة، وفرنسا تجدد التزامها دعم لبنان في مختلف المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: فرنسا تجدد التزامها دعم لبنان بمختلف المجالات وتنتظر الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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