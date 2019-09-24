فضل الله عن سد بريصا: طرحناه بمجلس النواب للتمييز بين الحاجة له والتنفيذ

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ أنه "نحن لدينا ملف ​مكافحة الفساد​ والحد من الهدر على عاتقنا، وعندما وصلنا الى مشروع سد بريصا الذي يحتاج تمويل بقرض كويتي، قررنا ان نطرح الموضوع بالمكان الصحيح وهو ​مجلس النواب​ وميزنا بين الحاجة للسد وبين التنفيذ الذي تم، والدراسات والهدر الذي حصل، وما طرحناه أنه اذا اردت السير بالمشروع نريد ان نعرف اين تذهب الاموال".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فضل الله أن "التجربة مع ​القضاء​ كانت مريرة"، مشيراً الى أن "مجلس النواب اليوم وضع مهلة شهر لمعرفة أين ذهب هذا الهدر".

وشدد على "اننا في مجلس النواب طلبنا تحقيقا، ورئاسة المجلس طلبت ان يجرى تحقيق لنصل الى نتائج، ولكن إذا لم نصل الى نتائج لا يعني اننا سنسكت".

ولفت فضل الله الى أن "ما حصل بآخر الجلسة النيابية أنه تم وضع الفقراء بوجه بعضهم، فنحن نحتاج الى الجمعيات التي تحل مكان ​الدولة​، نريد تمويلا لها، كذلك نريد التمويل للمؤسسة العامة للاسكان".