أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة ​حادث صدم​ على طريق عام دده- ​الكورة​". ولفتت إلى "وقوع جريح جراء حادث صدم على طريق عام ​بعلبك​- رياق في دورس ، وآخر اثر حادث صدم على طريق عام ​قرطبا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: 3 جرحى بثلاثة حوادث سير مختلفة في دده ودورس وقرطبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.