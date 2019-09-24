أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في تصريح تلفزيوني، أن "5 في المئة من المرضى الذين يدخلون الى المستشفى معرضون لالتقاط بكتيريا وجراثيم داخل المستشفى"، موضحًا أن "لا مانع أن يحكى عن هذا الموضوع في الإعلام ولكن بطريقة علمية وليس بهدف التشهير".
ولفت الى أن "مهمتنا أن نمنع انتقال الجراثيم الى أشخاص لا يملكونها، لكن في المستشفيات مهما فعلنا فلا يمكن أن نمنع 100 في المئة الجراثيم من الانتقال الى الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: مهمتنا أن نمنع انتقال الجراثيم الى أشخاص لا يملكونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.