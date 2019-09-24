هارون: مهمتنا أن نمنع انتقال الجراثيم الى أشخاص لا يملكونها

أكّد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في تصريح تلفزيوني، أن "5 في المئة من المرضى الذين يدخلون الى المستشفى معرضون لالتقاط ​بكتيريا​ وجراثيم داخل المستشفى"، موضحًا أن "لا مانع أن يحكى عن هذا الموضوع في الإعلام ولكن بطريقة علمية وليس بهدف التشهير".

ولفت الى أن "مهمتنا أن نمنع انتقال الجراثيم الى أشخاص لا يملكونها، لكن في المستشفيات مهما فعلنا فلا يمكن أن نمنع 100 في المئة الجراثيم من الانتقال الى الناس".

