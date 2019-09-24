النشرة: توقيف 12 سوريا في بليدا قضاء مرجعيون لمخالفتهم القوانين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بان دورية من ​شعبة المعلومات​ في مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا اوقفت في بلدة ​بليدا​ قضاء مرجعيون 12 ​سوريا​ على خلفية دخول بعضهم خلسة والبعض الاخر اقاماتهم منتهية الصلاحية، كما ان احدهم يقود سيارة رابيد من دون اوراق ثبوتية و2 اخرين يقودان دراجتين ناريتين من دون اوراق ثبوتية.

وقد تم تسليمهم الى مخفر ​قوى الامن​ في ​ميس الجبل​ للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.