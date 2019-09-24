صفير: هناك سيولة ونخدم زبائننا بالعملة اللبنانية وبالدولار

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ أن "آلات الـ ATM وضعناها لتخدم الزبائن ولكن ليس كل 5 دقائق"، مشيراً الى انه "قمنا بإحصاء وطلبنا بوضع 8 آلاف ​دولار​ في كل آلة في كل الفروع فكان يتم سحب الملغ خلال نصف ساعة بعد ان كان يخدم لمدة 24 ساعة".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد صفير على أنه "هناك سيولة ونخدم زبائننا بالعملة اللبنانية وبالدولار".

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