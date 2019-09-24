نتانياهو: باسم إسرائيل اقول إن إيران نفذت الهجوم على السعودية من الألف إلى الياء

اشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ الى انني "أقول ببساطة باسم إسرائيل إن ​إيران​ نفذت الهجوم الأخير على ​السعودية​ من الألف إلى الياء".

وتعقيبا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان الذي قارن بين الهولوكوست والأوضاع في ​قطاع غزة​، لفت نتانياهو في تصريح له، الى ان "من لا يكف عن ترويج الأكاذيب عن إسرائيل ويذبح ​الأكراد​ في بلاده وينكر المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني عليه ألا يعظ إسرائيل"، اضاف قائلا "أردوغان – كفى كذبا".