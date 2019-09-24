اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى انني "أقول ببساطة باسم إسرائيل إن إيران نفذت الهجوم الأخير على السعودية من الألف إلى الياء".
وتعقيبا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان الذي قارن بين الهولوكوست والأوضاع في قطاع غزة، لفت نتانياهو في تصريح له، الى ان "من لا يكف عن ترويج الأكاذيب عن إسرائيل ويذبح الأكراد في بلاده وينكر المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني عليه ألا يعظ إسرائيل"، اضاف قائلا "أردوغان – كفى كذبا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: باسم إسرائيل اقول إن إيران نفذت الهجوم على السعودية من الألف إلى الياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.