لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تعليقًا على موقفه من الهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية، إلى "أنّه استوحى ممّا قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عندما طلب من رؤساء وزعماء الدول أن يتصرّفوا وفقًا لمصالح شعوبهم، وأنّ على كلّ دولة أن تهتمّ بكلّ ما هو لمصلحة شعبها وسيادتها واستقلالها؛ وأنا بذلك قد عملت بنصيحته".
وأوضح في دردشة مع الإعلاميين، أنّ "موقفي يعكس فعليًّا سياسة النأي بالنفس الّتي نلتزم بها ونعمل بموجبها"، مركّزًا على أنّه "إذا انتقدني مسؤول أميركي على موقفي، فسأقول له استمع إلى نصيحة رئيسك".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: موقفي من الهجوم على أرامكو يعكس فعليا سياسة النأي بالنفس التي نلتزم بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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