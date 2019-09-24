أكد كل رئيس الجمهورية ميشال عون والملك الاردني عبدالله الثاني خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة "ضرورة ايجاد الحلول المناسبة والعملية لعودة النازحين السوريين الى وطنهم".
وأبدى الملك عبدالله الثاني استعداد الاردن لتزويد لبنان بالطاقة لزيادة انتاجه الكهربائي.
من جهة أخرى، وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت الملك الاردني إلى "إننا نشهد أكبر حالات للنزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى أنه "يجب القيام بعمل جماعي لمواجهة الجماعات المتطرفة".
وأكد انه "لا يمكن للاحتلال أن يمحو تاريخ الشعب الفلسطيني وآماله"، مشيراً إلى ان "العدالة الدولية يجب أن تشمل الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى "إننا نحن حفظ مدينة القدس لسائر البشرية كمدينة للسلام"، مضيفاً "يجب التوصل إلى إنهاء الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 إلى جانب إسرائيل وعدم قيام الدولة الفلسطينية هي وصفة لغياب الاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الاردن بعد لقائه عون: مستعدون لتزويد لبنان بالطاقة لزيادة انتاجه الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.