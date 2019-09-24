ملك الاردن بعد لقائه عون: مستعدون لتزويد لبنان بالطاقة لزيادة انتاجه الكهربائي

أكد كل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ والملك ​الاردن​ي عبدالله الثاني خلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة "ضرورة ايجاد الحلول المناسبة والعملية لعودة ​النازحين السوريين​ الى وطنهم".

وأبدى ​الملك عبدالله​ الثاني استعداد الاردن لتزويد ​لبنان​ ب​الطاقة​ لزيادة انتاجه الكهربائي.

من جهة أخرى، وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت الملك الاردني إلى "إننا نشهد أكبر حالات للنزوح في العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى أنه "يجب القيام بعمل جماعي لمواجهة الجماعات المتطرفة".

وأكد انه "لا يمكن للاحتلال أن يمحو تاريخ الشعب الفلسطيني وآماله"، مشيراً إلى ان "العدالة الدولية يجب أن تشمل الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى "إننا نحن حفظ مدينة القدس لسائر البشرية كمدينة للسلام"، مضيفاً "يجب التوصل إلى إنهاء الصراع من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 إلى جانب إسرائيل وعدم قيام الدولة الفلسطينية هي وصفة لغياب الاستقرار".