ظريف: الازدواجية الاميركية بشأن الترسانة النووية الصهيونية مستمرة منذ 4 عقود

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "الازدواجية الاميركية بشأن الترسانة النووية الصهيونية مستمرة منذ 4 عقود"، مشيراً إلى أنه "كتذكير يومي لكم بأن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يملك ​الاسلحة​ النووية في منطقتنا، وكيف ان الازدواجية الاميركية بشأنها مستمرة منذ 40 عاما وحتى الآن". وأشار الى" الاختبارات النووية للكيان الصهيوني خلال الـ40 عاما الماضية، والتي اكتشفتها الاقمار الصناعية الاميركية".

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