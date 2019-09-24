رئيس البرازيل رفض أي تدخل دولي في غابة الأمازون: من الخطأ القول إنها رئة الكوكب

رفض الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​ بقوّة "أيّ تدخّل دولي محتمل في ​الأمازون​"، واتّهم عددًا من الدول بـ"التصرّف بذهنيّة استعماريّة"، مشدّدًا على "حقّ بلاده الكامل بالسيادة على غابة الأمازون".

ولفت في كلمة له خلال المشاركة في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، إلى أنّ "من الخطأ القول إنّ غابة الأمازون هي ملك تراث الإنسانيّة، ومن الخطأ علميًّا القول إنّ غابتنا هي رئة الكوكب"، موضحًا أنّ "بدلًا من مساعدتنا، تتصرّف بعض الدول استنادًا إلى أكاذيب إعلاميّة بشكل غير لائق واستعماري وتشكّك بسيادتنا".

وبيّن بولسونارو أنّ "أحد البلدان تجرأ على اقتراح فرض عقوبات على البرازيل خلال الاجتماع الأخير ل​مجموعة السبع​ في بياريس، حتّى من دون الكلام مع البرازيل".