التحالف العربي: أنصار الله أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في عمران وصعدة

كشف المتحدّث باسم قيادة القوات المشركة لـ"تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد تركي المالكي، أنّ "جماعة "​أنصار الله​" أطلقت صاروخين باليستيين مساءً من محافظة ​صنعاء​ باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق ، وسقطت داخل محافظتي عمران وصعدة".

ولفت إلى "استمرار "أنصار الله" بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق ​الصواريخ​ الباليستيّة وسقوطها عشوائيًّا على المدنيّين،وكذلك التجمعات السكانيّة، الّتي تهدّد حياة المئات من المدنيّين"، مؤكّدًا أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرّة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستيّة لحماية المدنيّين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".