رئيس مجلس الشورى القطري حذر من حرب في الخليج

لفت رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله المحمود إلى أن "قطر تشعر بالقلق، وتخشى من اندلاع حرب في منطقة الخليج"، مؤكداً "إننا لا نريد أن يؤدي هذا التوتر، إلى نزاع مسلح، لأن العالم لم يعد قادرا على تحمل مواجهة جديدة في هذه المنطقة ونحث بشدة على ضبط النفس وكبح العواطف، والابتعاد عن أي نوع من التدخل العسكري".
وأكد أن "أي خلافات يجب أن تحل عن طريق الحوار والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وإلا في حال العكس، سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة".
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